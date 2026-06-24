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Worthington Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

25.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Worthington Industries Inc.
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Worthington Industries hat am 23.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,97 USD. Im letzten Jahr hatte Worthington Industries einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Worthington Industries 371,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 317,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,14 USD. Im Vorjahr hatte Worthington Industries 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,38 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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