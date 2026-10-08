DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,01 -0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.998 -0,4%Euro 1,1203 +0,1%Öl 102,7 +2,5%Gold 4.118 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Worthington Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Worthington Steel Inc Registered Shs
31.38 EUR -0.96 EUR -2.97 %
Charts | News | Analysen

Worthington Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Worthington Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 212,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 872,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Worthington Steel Aktie News

Werbung

Worthington Steel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Worthington Steel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.08.26 KlöcknerCo (KlöCo) Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 KlöcknerCo (KlöCo) Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen DZ BANK
03.07.26 KlöcknerCo (KlöCo) Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.