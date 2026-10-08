Worthington Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.10.26 06:35 Uhr

Worthington Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Worthington Steel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 212,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 872,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net