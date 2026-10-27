WPG (Shanghai) Smart Water: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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WPG (Shanghai) Smart Water präsentierte am 24.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,13 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 112,1 Millionen CNY, gegenüber 259,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 56,75 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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