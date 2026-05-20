WPIL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WPIL hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 INR gegenüber 0,180 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat WPIL mit einem Umsatz von insgesamt 5,11 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,19 INR. Im Vorjahr hatte WPIL 13,52 INR je Aktie erwirtschaftet.

WPIL hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net