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WPIL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
WPIL Limited Registered Shs
449.55 5.90 1.33 %
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WPIL hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WPIL ein EPS von 2,29 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat WPIL im vergangenen Quartal 5,01 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WPIL 3,79 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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