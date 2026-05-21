WPIL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
WPIL hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WPIL ein EPS von 2,29 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat WPIL im vergangenen Quartal 5,01 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WPIL 3,79 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf WPIL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WPIL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle WPIL Aktie News
WPIL Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WPIL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.