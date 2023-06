WSJ - Aktivistischer Investor Elliott will NRG-Chef ersetzen

Bangalore (Reuters) - Der aktivistische Investor Elliott Management drängt einem Zeitungsbericht zufolge beim US-Atomstromproduzenten NRG Energy auf einen neuen Konzernchef.

Der bisherige CEO Mauricio Gutierrez soll abgesetzt werden, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Elliott führe bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten, um den Chef des US-Energieunternehmens sowie andere Spitzenkräfte zu ersetzen. Dem Bericht zufolge gab Elliott Mitte Mai eine Beteiligung von einer Milliarde Dollar an dem Energieversorgungsunternehmen bekannt, was etwa 13 Prozent entspricht.

Der Vorstand des Unternehmens unterstütze "voll und ganz" Gutierrez und die Managementriege, teilte ein NRG-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage mit. Das Unternehmen werde seine strategische Zukunft mit den Aktionären auf seinem Investorentag diskutieren. Von Elliott Investment war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

