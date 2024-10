'WSJ': Boeing könnte Unternehmensteile verkaufen

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing erwägt laut einem Pressebericht den Verkauf von Unternehmensteilen. Mit der Trennung von Randbereichen und Geschäften, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, könnte der Airbus-Rivale dringend benötigtes Geld einnehmen, schrieb das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise. Zuletzt belastet zudem ein Streik zehntausender Arbeiter, für den sich nun nach mehr als einem Monat aber eine Lösung abzeichnet.

Erst in der vergangenen Woche hatte Boeing einen Schritt hin zu einer möglichen Kapitalerhöhung unternehmen. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hatte der Konzern mitgeteilt, eventuell und schrittweise neue Aktien und/oder Schulden beziehungsweise vergleichbare Instrumente im Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar emittieren zu wollen. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie von 10 Milliarden Dollar./mis