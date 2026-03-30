DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +0,9%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.902 +1,2%Euro1,1471 ±0,0%Öl112,9 -1,3%Gold4.567 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Wall Street letztlich uneins -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Wer bekommt die Immobilie nach einer Trennung? Wer bekommt die Immobilie nach einer Trennung?
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'WSJ': Massiver US-Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan

31.03.26 06:44 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben einem Medienbericht zufolge einen massiven Angriff auf ein großes Munitionsdepot in der iranischen Stadt Isfahan durchgeführt. Dafür hätten sie in der Nacht eine große Menge bunkerbrechende Bomben mit einem Gewicht von jeweils rund 2.000 Pfund (etwa 900 Kilogramm) eingesetzt, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten.

US-Präsident Donald Trump postete am Montagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social einen Videoclip, der Explosionen zeigte. Er nannte dazu allerdings keinerlei Kontext. Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um ein Video des Angriffs in Isfahan. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Der 31 Sekunden lange Videoclip zeigt eine Reihe von Explosionen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass nach dem ursprünglichen Angriff dort gelagerte Munition explodierte./fsp/DP/zb