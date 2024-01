'WSJ': Novartis will Cytokinetics nicht mehr übernehmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Basler Pharmakonzern Novartis ist laut einem Medienbericht nicht mehr an der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Cytokinetics interessiert. Novartis habe in den vergangenen ein oder zwei Tagen einen Rückzieher gemacht, schreibt das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag. In den USA geben die Cytokinetics-Aktien stark nach.

Das Blatt hatte noch am Montag darüber berichtet, dass die Verhandlungen über eine Übernahme von Cytokinetics durch Novartis weit fortgeschritten seien. Der Rückzug des Schweizer Unternehmens bedeute nun einen Dämpfer für das US-Biotechunternehmen in der Suche nach einem Käufer, heißt es nun am Donnerstag in der WSJ-Onlineausgabe.

Cytokinetics hatte vor einem Monat mit erfolgreichen Daten eines experimentellen Medikaments zur Behandlung der angeborenen Herzkrankheit "hypertropher Kardiomyopathie" von sich reden gemacht. In der Folge waren die Papiere um mehr als 80 Prozent in die Höhe geschossen. Medien hatten über einen möglichen Kaufpreis für das Unternehmen mit Sitz in San Francisco in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar spekuliert. Novartis hatte die Meldungen über ein allfälliges Kaufinteresse nicht kommentiert.

Laut WSJ hatte Cytokinetics einen Verkaufsprozess eingeleitet, wobei ein anderer Käufer einsteigen oder auch Novartis ein erneutes Interesse bekunden könnte. Als weitere mögliche Interessenten waren zuletzt auch AstraZeneca oder Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) genannt worden.

An der US-Börse sind die Cytokinetics-Aktien am Donnerstag nach den Berichten über den angeblichen Rückzug von Novartis um rund ein Viertel eingebrochen. Zu Wochenbeginn hatten sie aufgrund des angeblichen Novartis-Kaufinteresses allerdings noch stark zugelegt.