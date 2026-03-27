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'WSJ': US-Verletzte bei iranischem Angriff in Saudi-Arabien

28.03.26 08:27 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zehn US-Einsatzkräfte sind nach einem Bericht des "Wall Street Journals" bei einem iranischen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien verletzt worden. Sie befanden sich in einem Gebäude auf der Prince Sultan Airbase, das bei der Bombardierung getroffen wurde, wie die US-Zeitung unter Berufung auf US- und arabische Vertreter berichtete. Der Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien wird auch vom US-Militär genutzt. Bei dem Angriff wurden laut dem Zeitungsbericht auch amerikanische Tankflugzeuge beschädigt. Der Stützpunkt war seit Beginn des Iran-Kriegs immer wieder Ziel von Angriffen./rin/DP/zb