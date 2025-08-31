DAX24.035 ±-0,0%ESt505.381 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.927 -1,5%Euro1,1662 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.419 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX stabil -- US-Börsen in Rot erwartet -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Zweimal auf die Insel BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Zweimal auf die Insel
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Würzburger Klausur: Fraktionsspitzen betonen Einigkeit

29.08.25 15:07 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Fraktionsspitzen der Regierungsparteien im Bundestag wollen ihre mit Reibereien gestartete Zusammenarbeit durch Nachschärfung gemeinsamer Ziele auf Kurs bringen. Die geschäftsführenden Vorstände einigten sich mit einer zweitägigen Klausur in Würzburg auf gemeinsame Linien in den drei Themenfeldern Verteidigung, Wirtschaftswachstum und Sozialstaat.

Wer­bung

Verteidigung und Sicherheit:

Die Fraktionsspitzen bekräftigen vor dem Hintergrund der russischen Bedrohung Vorhaben wie das Gesetz zur beschleunigten Beschaffung für die Bundeswehr und das Gesetz zum neuen Wehrdienst. Zudem erklären sie, die Zukunft der Ukraine bestimme die Zukunft Europas. "Wir werden alles tun, damit sich die Ukraine gegen Russland verteidigen und aus einer Position der Stärke verhandeln kann."

Einigkeit wird beim neuen Wehrdienst zu Papier gebracht: "Um den abgeleiteten Gesamtumfang von 460.000 aktiven Soldaten und Reservisten zu erreichen, werden wir einen zunächst auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienst schaffen." Um Verpflichtungen Deutschlands in der Nato zu erfüllen, bedürfe es "immenser Kraftanstrengungen in den Kategorien Material, Infrastruktur und Personal."

Wirtschaftspolitik und Wachstum:

"Wir bringen Deutschland auf Wachstumskurs", heißt es in dem Beschlusspapier. Wichtig seien verlässliche Rahmenbedingungen, besonders wettbewerbsfähige Energiepreise, weniger Bürokratie und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Wer­bung

"Leistung muss sich wieder lohnen", heißt es. Daher solle Schwarzarbeit und Steuerbetrug konsequent bekämpft und die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur gesenkt werden.

Es werde zusätzliche finanzielle Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten geben. "Wir ermöglichen denjenigen, die über das Renteneintrittsalter hinaus freiwillig weiterarbeiten wollen, durch eine Aktivrente bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei zur Rente hinzuzuverdienen."

Zusammenhalt und Demokratie

Bekräftigt wird ein "großes Rentenpaket". Diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, müssten auch im Alter finanziell gut zurechtkommen, ohne nachfolgenden Generationen zu überfordern. Dazu gehört neben der Einführung der sogenannten Aktivrente auch die gesetzliche Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031.

Wer­bung

"Wir gestalten das Bürgergeld zu einer neuen Grundsicherung um. Dabei gilt: Rechte und Pflichten müssen für beide Seiten verbindlich geregelt sein". Und: "Wer trotz Arbeitsfähigkeit wiederholt zumutbare Arbeit ablehnt, muss künftig mit einem vollständigen Leistungsentzug rechnen."

Ein weiteres erklärtes Ziel der Fraktionsspitzen ist die Fortsetzung des Deutschlandtickets über 2025 hinaus mit einem festen Finanzierungsschlüssel für Kunden, Bund und Länder und einer "schrittweisen sozialverträglichen Erhöhung des Nutzeranteils" ab 2029./cn/DP/mis