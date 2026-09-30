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Wüst beendet Türkei-Reise mit Wirtschaftskonferenz

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst beendet seine dreitägige Türkei-Reise mit der Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul. Außerdem ist ein Stadtrundgang mit dem 91-jährigen Sabri Aydin geplant, der 1961 als einer der ersten sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. Das damals abgeschlossene Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte ist der Anlass für die Reise. Innerhalb von zwölf Jahren kamen damals fast 900.000 Türkinnen und Türken nach Deutschland, um etwa in Fabriken oder im Bergbau zu arbeiten.

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Im Rahmen der Wirtschaftskonferenz sollen mehrere Unternehmensvereinbarungen unterzeichnet werden. Das jährliche Handelsvolumen des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen mit der Türkei liegt bei zehn bis zwölf Milliarden Euro, rund 20 Prozent des gesamten deutsch-türkischen Handelsvolumens. Mehr als 1.300 türkische Unternehmen sind nach Angaben der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen aktiv.

Wüst hatte seine Türkei-Reise in Ankara begonnen und dort Präsident Recep Tayyip Erdogan, drei Minister, aber auch Vertreter der Opposition getroffen./mfi/DP/jha

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