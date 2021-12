Wüst: Boostern in NRW nach vier Wochen möglich - keine Empfehlung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Dienstag bestätigt, dass Booster-Impfungen in NRW nun grundsätzlich nach vier Wochen möglich sind. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf.

In einem am Montag unter anderem an Kreise und kreisfreie Städte versandten Erlass hieß es wörtlich: "Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen - sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist."

Wüst sagte, man habe "schon die ganze Zeit" niemanden zurückgewiesen, der einige Tage oder Wochen vor Ablauf der fünf Monate nach der Zweit-Impfung einen Booster wollte. Nun habe man eine "Untergrenze" von vier Wochen eingezogen. Man empfehle jetzt aber nicht, "nach vier Wochen zu laufen." Mit einem neuen Erlass sollten "kommunikative Fragezeichen" nun geklärt werden./aus/DP/mis