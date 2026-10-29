Wuhan Healthgen Biotechnology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Wuhan Healthgen Biotechnology A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,110 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.
Das vergangene Quartal hat Wuhan Healthgen Biotechnology A mit einem Umsatz von insgesamt 9,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 37,55 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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