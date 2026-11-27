Wunsch nach KI-Pause

Fondsmanager trennen sich von Technologiewerten, doch Goldman Sachs rechnet weiter mit steigenden KI-Investitionen: Wer behält am Ende recht?

• Goldman Sachs erwartet für 2027 ein Wachstum bei KI-Investitionen mit Verlangsamung, während die meisten Fondsmanager einen Rückgang der Investitionen und niedrigere Kursziele für den S&P 500 prognostizieren.

• Trotz der Abbaumaßnahmen bleibt Tech in den Portfolios übergewichtet, wobei Investoren vor allem auf Risiken wie eine mögliche KI-Blase und Kreditereignisse bei KI-Hyperscalern achten.

• Fondsmanager haben ihre Tech-Übergewichtung im November deutlich reduziert, hauptsächlich wegen Sorgen über langsamere KI-Investitionen und möglicher Überinvestitionen bei Hyperscalern.

Fondsmanager fürchten zu hohe Ausgaben für künstliche Intelligenz

Goldman Sachs hält mit einer ganz anderen Investitionsprognose dagegen

Trotz des Abbaus bleibt Tech in den Portfolios übergewichtet

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Fondsmanager haben ihre Tech-Übergewichtung im November so stark gesenkt wie seit Juni 2006 nicht mehr, wie die Bank of America in ihrer Umfrage Mitte November mitteilte. Netto sind sie nur noch mit 12 Prozent in Tech übergewichtet, nach 37 Prozent im Oktober. Hintergrund sind Sorgen vor langsameren KI-Investitionen, die für Aktienanleger die Frage aufwerfen, wie lange der Boom trägt.

Tech-Aktien: Was die Fondsmanager-Umfrage zeigt

Die Bank of America befragt monatlich institutionelle Investoren, in diesem Monat waren es 169 Fondsmanager mit zusammen 461 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen. Laut Reuters belasteten Sorgen um schwächere Ausgaben für Rechenzentren die Tech-Aktien.

Netto 38 Prozent der Befragten halten die Unternehmen für überinvestiert, ein Rekordwert, und 52 Prozent erwarten binnen sechs Monaten eine Kürzung der Investitionen bei einem KI-Hyperscaler. Die BofA-Strategen um Michael Hartnett sehen als große Botschaft der Befragten den Wunsch, die KI-Investitionen zu pausieren.

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Für Aktienanleger rückt die Investitionsdisziplin der Hyperscaler ins Zentrum der Tech-Frage.

Risikobild der Fondsmanager: Kredit statt Konjunktur

Konjunkturell sind die Investoren gelassen: Nur 3 Prozent erwarten eine Rezession. Als wichtigstes seltenes, aber folgenschweres Risiko nennen sie eine KI-Blase, als zweitwichtigstes ein Kreditereignis bei einem KI-Hyperscaler. Als wahrscheinlichste Quelle eines Kreditereignisses sehen 38 Prozent Anleihen von KI-Hyperscalern, vor Privatkrediten mit 30 Prozent. Zugewandt haben sich die Investoren den Anleihen, bei denen sie so wenig untergewichtet sind wie seit November 2025 nicht mehr.

Laut Bank of America markiert die Umfrage das Ende von Boom und KI-Euphorie; für ein Kaufsignal reiche die Anlegerangst nicht. Die Strategen bleiben taktisch risikoscheu. Historisch kamen die besten Einstiegspunkte für Tech, wenn Investoren den Sektor untergewichteten, der Abbau in diesem Monat ließ ihn jedoch noch übergewichtet.

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Die Sorge gilt damit nicht der Gesamtwirtschaft, sondern Ausgaben und Finanzierung im KI-Segment. Dass Tech übergewichtet bleibt, spricht gegen einen vollständigen Rückzug der Fondsmanager.

Goldman Sachs erwartet 2027 Wachstum mit Verlangsamung bei KI-Investitionen

Goldman Sachs Research zeichnet ein anderes Bild. Die Strategen um Ben Snider erwarten in ihrem Ausblick für 2027 kein Kürzen, sondern Investitionswachstum mit Verlangsamung. Die Hyperscaler steigern ihr Capex demnach um 58 Prozent auf rund 1,4 Billionen US-Dollar. Der Netto-Impuls daraus soll allerdings 2028 negativ werden. Beim S&P 500 rechnen die Strategen bis Ende 2027 mit einem Anstieg um 17 Prozent auf 8.700 Punkte.

Die befragten Fondsmanager erwarten den Index Ende 2027 dagegen bei 7.926 Punkten, rund 775 Punkte darunter. Der Ökonom Joe Maher von Capital Economics sah den KI-Aktienboom Mitte November in seinen Schlussphasen. Bei NVIDIA erreichte der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (per 25. Oktober 2026) rund 115,8 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das vierte Quartal peilt der Konzern 130 Milliarden US-Dollar an, ohne Data-Center-Compute-Umsatz aus China.

Worauf Anleger nun achten

Wachstum mit Verlangsamung ist damit die Gegenposition zur Pause, die sich die Fondsmanager wünschen. Entscheidend wird, ob die Hyperscaler ihre Pläne tatsächlich ausweiten.

Interessant für Anleger dürfte die nächste monatliche Umfrage der Bank of America werden. Sie zeigt, ob die Fondsmanager Tech weiter abbauen oder ob die Erwartung steigender Investitionen der Hyperscaler die Gewichtung stabilisiert.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.