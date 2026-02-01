DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.874 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1785 ±-0,0%Öl71,32 -0,3%Gold5.158 -1,3%
Wurst-Rückruf bei Penny - Salmonellen in Frühstücksknackern

24.02.26 17:54 Uhr

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH hat Teile ihrer Frühstücksknacker "die Rostocker" wegen des Nachweises von Salmonellen zurückgerufen. Betroffen seien 250-Gramm-Packungen mit der Chargennummer 354417 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.02.2026, teilte das Online-Portal "Lebensmittelwarnung.de" mit.

Verkauft werde das Produkt in Penny-Märkten in Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Bitte verzehren Sie das Produkt nicht, wenn es das genannte Mindesthaltbarkeitsdatum trägt. Bringen Sie es in Ihre Verkaufsstelle zurück - der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet", erklärte das Unternehmen.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich nach Angaben des Portals innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klängen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten aber auch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln./klm/DP/he