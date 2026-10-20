Wuxi Chipown Micro-electronics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Wuxi Chipown Micro-electronics gab am 17.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,55 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi Chipown Micro-electronics 0,680 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 241,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 341,1 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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