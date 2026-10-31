WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 5,44 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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