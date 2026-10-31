WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 694,3 Millionen USD im Vergleich zu 534,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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