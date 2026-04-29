WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,16 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,31 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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