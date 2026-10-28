Wuxi Taiji Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Wuxi Taiji Industrial hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Taiji Industrial ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,23 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net