DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 -3,9%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.466 -3,8%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WV Stahl: Strompreis-Vorschlag aus Berlin hilft Stahlindustrie nicht

14.11.25 12:24 Uhr

DOW JONES--Der von der Bundesregierung vorgeschlagene Industriestrompreis wirke nicht für die Stahlindustrie, kritisiert der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl. Ein Strompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde für energieintensive Industrien, sei ein wichtiges Signal der Bundesregierung, damit er aber auch tatsächlich Wirkung entfalte, brauche es eine Anpassung des EU-Beihilferahmens, so Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel.

Wer­bung

"Aufgrund der geltenden beihilferechtlichen Vorgaben im Clean Industrial Deal State Aid Framework, kurz CISAF, geht die nun geplante Regelung... an der Stahlindustrie vorbei", sagte Rippel. Nötig sei eine Aufhebung zentraler Beschränkungen: Ein wirksamer Industriestrompreis müsse für den gesamten Stromverbrauch gelten und uneingeschränkt mit der CO2-Strompreiskompensation kombinierbar sein.

Eine konkrete und schnelle Lösung bestünde in einem international wettbewerbsfähigen Strompreis für die Industrie von 30 bis 60 Euro pro Megawattstunde inklusive der Netzentgelte und aller Abgaben und Umlagen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)