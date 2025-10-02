WW International Aktie News: WW International legt am Abend zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 26,51 USD nach oben.

Das Papier von WW International legte um 19:57 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 26,51 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 26,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.247 WW International-Aktien umgesetzt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 202,07 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 10,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben