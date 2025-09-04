DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.456 -0,4%Nas21.689 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1722 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.594 +1,3%
WW International Aktie News: WW International verliert am Freitagabend kräftig

05.09.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International verliert am Freitagabend kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 30,09 USD abwärts.

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 19:54 Uhr mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 30,09 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 30,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 81.587 WW International-Aktien.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,55 USD fest.

Redaktion finanzen.net

