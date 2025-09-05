WW International Aktie News: WW International verteuert sich am Abend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 31,68 USD nach oben.
Um 20:07 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 31,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 32,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.829 WW International-Aktien umgesetzt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 202,07 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,55 USD je Aktie belaufen.
