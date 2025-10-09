DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,93 -2,1%Nas22.995 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,82 -0,4%Gold4.016 -0,6%
09.10.25 16:09 Uhr
WW International Aktie News: WW International büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 26,63 USD nach.

Um 15:48 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,63 USD. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 26,48 USD. Bei 27,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 13.069 WW International-Aktien den Besitzer.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 10,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

