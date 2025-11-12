WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus
Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 29,72 USD.
Um 15:48 Uhr ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 29,72 USD. Der Kurs der WW International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,72 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 7.810 Stück.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 06.11.2025 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 USD je WW International-Aktie belaufen.
