WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Zuletzt fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,30 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:04 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 28,30 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,78 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.545 WW International-Aktien den Besitzer.
Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 172,09 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent verringert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
