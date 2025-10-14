DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,43 -3,3%Nas22.651 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,44 -1,5%Gold4.149 +0,9%
Kurs der WW International

WW International Aktie News: WW International am Abend mit negativen Vorzeichen

14.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,20 EUR -0,20 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:01 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,06 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 25,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.159 WW International-Aktien.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den WW International-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

laviana / Shutterstock.com

