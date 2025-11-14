WW International Aktie News: WW International am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 27,37 USD ab.

Um 15:51 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,37 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,95 USD aus. Mit einem Wert von 27,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.937 WW International-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

WW International ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 172,09 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent verringert.

WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

