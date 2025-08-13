WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

WW International im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Das Papier von WW International befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,6 Prozent auf 32,27 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 32,27 USD. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 32,25 USD. Mit einem Wert von 33,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 2.890 Stück.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 189,16 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 202,07 Mio. USD umsetzen können.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 13,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

