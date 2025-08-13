WW International Aktie News: WW International tendiert am Abend südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 32,05 USD.

Die WW International-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 19:58 Uhr um 4,3 Prozent auf 32,05 USD nach. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,82 USD nach. Bei 33,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.414 Stück gehandelt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 189,16 Mio. USD, gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,55 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

