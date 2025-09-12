WW International Aktie News: WW International am Montagabend im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 29,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 0,3 Prozent auf 29,67 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 28,78 USD. Bei 28,78 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12.993 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 189,16 Mio. USD, gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

