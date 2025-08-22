DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
WW International Aktie News: WW International am Montagabend leichter

25.08.25 20:24 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Montagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Zuletzt fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 30,36 USD ab.

Die WW International-Aktie musste um 20:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 30,36 USD abwärts. Die WW International-Aktie sank bis auf 30,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 19.283 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die WW International-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den WW International-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

