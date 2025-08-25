DAX23.999 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.549 +0,3%Nas21.572 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1609 -0,3%Öl67,65 +0,6%Gold3.388 -0,2%
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Aufschlag

27.08.25 16:10 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 31,38 USD nach oben.

Das Papier von WW International konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 31,38 USD. In der Spitze gewann die WW International-Aktie bis auf 31,38 USD. Bei 31,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 598 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WW International-Gewinn in Höhe von 13,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

