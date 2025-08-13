WW International Aktie News: Hausse bei WW International am Abend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.
Die Aktie legte um 19:59 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,6 Prozent auf 32,75 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 33,00 USD. Bei 31,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.800 WW International-Aktien umgesetzt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WW International am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 119,19 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,07 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 13,55 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
