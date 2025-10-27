WW International Aktie News: WW International am Montagabend höher

WW International im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 33,41 USD.

Um 20:01 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 33,41 USD. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 35,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 82.609 WW International-Aktien umgesetzt.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben