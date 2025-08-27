WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 34,15 USD zu.

Die Aktie legte um 19:59 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,9 Prozent auf 34,15 USD zu. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,31 USD. Zuletzt wechselten 20.024 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 189,16 Mio. USD, gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 13,55 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

