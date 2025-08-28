DAX23.976 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.431 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
Aktie im Blick

WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

29.08.25 16:10 Uhr
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 32,99 USD.

Die WW International-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 32,99 USD. Der Kurs der WW International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,99 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,43 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.765 Stück gehandelt.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 13,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

