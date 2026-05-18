WWDC

Apple macht einen neuen Anlauf, Künstliche Intelligenz in großem Stil in den Alltag der Nutzer seiner Geräte zu bringen.

Ein Herzstück ist eine mit KI verbesserte Version der Assistenzsoftware Siri, die ChatGPT und Co direkte Konkurrenz machen soll. Der iPhone-Konzern hatte bereits vor zwei Jahren KI-Funktionen für Siri angekündigt, die immer noch nicht eingeführt wurden, weil sie laut Apple nicht verlässlich genug funktionierten.

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Software-Chef Craig Federighi betonte nun, aus Sicht von Apple müsse "wirklich hilfreiche KI" rund um die Bedürfnisse der Nutzer aufgebaut sein. Das bedeute, dass Künstliche Intelligenz in die Produkte integriert werde, die man jeden Tag verwende, und den persönlichen Kontext zu jedem Nutzer kenne.

Keine KI-Siri auf iPhones und iPads in der EU

Für mehr Funktionen bekommt Siri, die vor rund 15 Jahren als Sprachassistentin auf Apple-Geräte kam, eine eigenständige App. Apple-Manager Mike Rockwell zeigte in einer aufgezeichneten Demonstration, wie die neue Siri den Termin des nächsten Konzerts einer Musikerin in der Nähe sowie Informationen zum Ticket-Verkauf heraussuchen, eine Erinnerung erzeugen und danach auf Wunsch einen ihrer neuen Songs abspielen kann.

Zunächst wird die neue KI-Siri nur auf Englisch angeboten. Weitere Sprachen sollen "schnell" folgen, sagte Federighi. In der Europäischen Union wird "Siri AI" vorerst generell nicht auf iPhones und iPad-Tablets verfügbar sein.

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KI mit Datenschutz als Versprechen

Zudem betont Apple, dass der Datenschutz garantiert sei, da die Anfragen auf den Geräten bearbeitet werden und nicht für den Konzern einsehbar seien. Federighi erlaubte sich zugleich einen Seitenhieb gegen Unternehmen die in einem Wettlauf "KI im Namen von KI" verfolgten und dabei nicht die Interessen der Nutzer beachteten. Apple greift für einen Teil der neuen Funktionen unter der Haube auf die "Gemini"-KI-Modelle von Google zurück.

Zwei Jahre Verzögerung

Während Apple mit den Siri-Problemen kämpfte, überboten sich Google als Entwickler des konkurrierenden Mobil-Betriebssystems Android und der große iPhone-Rivale Samsung mit Ankündigungen immer neuer KI-Assistenzfunktionen. Gemessen daran wirkte Apple im Rückstand - den Kunden schien das jedoch egal zu sein. Die Verkäufe der Apple-Geräte stiegen weiter und das iPhone schubste nach Berechnungen von Marktforschern Samsung nach vielen Jahren vom Smartphone-Thron.

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Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte zuständige Top-Manager John Ternus die Führung übernehmen.

Apple-Aktie nur kurz auf Rekord - KI-Präsentation überzeugt nicht

Die Freude über die vorgestellte neue Generation der KI-Plattform von Apple war am Montag von kurzer Dauer. Nach einem Kurssprung von bis zu 3,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 317,40 US-Dollar rutschten die Aktien schnell wieder ab: Bis zum Handelsende verloren sie schließlich 1,89 Prozent auf 301,54 US-Dollar.

Der Technologieriese stellte auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC das auf Google-Technologie basierende neue Apple-Intelligence-System vor, das einen überarbeiteten digitalen Assistenten Siri beinhaltet. Softwarechef Craig Federighi postulierte eine wesentliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Unternehmenssoftware. Dennoch ähneln viele der neuen Funktionen Fähigkeiten, die Apple bereits früher vorgestellt hatte. Zudem wird die neue Siri den Verbrauchern diesen Herbst als Beta-Test zur Verfügung gestellt, was darauf hindeutet, dass die Technologie noch nicht vollständig bereit für Alltagsnutzer ist. Sie wird zudem weder in China noch zunächst in Europa verfügbar sein.

Unter Experten stieß die Unternehmenspräsentation auf ein uneinheitliches Echo. Nach Jahren voller Versprechungen habe Apple-Chef endlich eine KI-Strategie vorgestellt, die das wahre Monetarisierungspotenzial von Künstlicher Intelligenz erschließen werde, heißt es in einer ersten Einschätzung des Finanzdienstleisters Wedbush. Dieses Potenzial, das der Kurs noch nicht widerspiegele, könnte den Wert der Aktie um 75 bis 100 Dollar steigern. Wedbush spricht derzeit eine "Outperform"-Empfehlung mit einem Kursziel von 400 Dollar aus.

Bei IDC, einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, fiel das Urteil ebenfalls freundlich aus. "Wenn die neue Siri so funktioniert wie gezeigt, könnte Apple Intelligence zu einem der wichtigsten Upgrades des Apple-Ökosystems werden, seit sich der App Store zu einer Dienstleistungsplattform entwickelt hat", lobten dessen Experten.

Verhaltener klang indes die Einschätzung auf der Website Vital Knowledge. Für alle, die gehofft hätten, von der aktualisierten Apple Intelligence begeistert zu werden, sei die Präsentation eine Enttäuschung gewesen, hieß es dort. "Apple kann aber weiterhin erfolgreich sein, auch wenn es kein Pionierunternehmen im Bereich der KI ist."

/so/DP/men

CUPERTINO (dpa-AFX)