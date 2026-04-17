DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,9%Nas24.468 +1,5%Bitcoin65.471 -0,1%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WWF: Vermieter sollen Extra-Heizkosten tragen

18.04.26 08:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
61,85 EUR 1,35 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
24,10 EUR 0,82 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Vermieter sollten nach Ansicht des WWF künftige Extrakosten durch fossile Heizbrennstoffe gänzlich übernehmen müssen. Das verlangt die Umweltschutzorganisation in einem Forderungspapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Während Eigentümer, die ihr Gebäude selbst nutzen, sich vor steigenden Kosten durch die Wahl einer klimafreundlichen und im Verbrauch günstigen Heizung schützen könnten, drohten Mietenden enorme Kosten, warnte Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. "Fehlentscheidungen für fossile Heizungen müssen auch von denen verantwortet werden, die sie treffen."

Hintergrund ist die von der schwarz-roten Koalition betriebene Reform des Heizungsgesetzes, die wieder mehr Möglichkeiten zum Einsatz fossiler Brennstoffe schaffen soll - unklar ist bislang aber, wie Mieter dabei vor Belastungen etwa durch den steigenden CO2-Preis geschützt werden sollen.

Was Vermieter tragen sollen

Sowohl für neue Heizungen als auch für Bestandsanlagen fordert der WWF: Die Kosten durch den nationalen oder den europäischen CO2-Preis sollen gänzlich von Vermietern und Gebäudeeigentümern übernommen werden. Dies solle auch für Zusatzkosten gelten, die aus Beimischungs- und Beschaffungspflichten für Biobrennstoffe entstünden, die die schwarz-roten Reformpläne vorsehen. Auch die Kosten wegen der zu erwartenden steigenden Netzentgelte in der Gasversorgung sollten aus Sicht des WWF Vermieter beziehungsweise Eigentümer übernehmen.

Nach den Reformplänen von Union und SPD sollen Immobilienbesitzer weiterhin Öl- und Gasheizungen in ihre Wohnhäuser einbauen dürfen. Die pauschale Pflicht entfällt, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Allerdings müssen nun neue Gas- und Ölheizungen ab Januar 2029 mit einem wachsenden Anteil klimafreundlicher Brennstoffe betrieben werden.

Eine Blaupause für seine Forderungen könnten laut WWF die Vorschläge von Mieterbund und Verbraucherzentrale Bundesverband sein. Die Verbände hatten einen relativen Heizkostendeckel vorgeschlagen. Die Maximalhöhe entspräche dabei dem Preis der wirtschaftlichsten Heizungsoption, den Energiekosten für eine effiziente Wärmepumpe. Mehrkosten müssten Vermieter tragen./hrz/DP/zb

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen