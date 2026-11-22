Wyld Networks Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Wyld Networks Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 SEK je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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