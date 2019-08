Die Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (ISIN: US98311A1051, NYSE: WH) weitet ihr Aktienrückkaufprogramm um 300 Mio. US-Dollar aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Darüber hinaus gab der Konzern eine Quartalsdividende von 29 US-Cents je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 30. September 2019 (Record date: 13. September 2019).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 1,16 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,22 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 2,14 Prozent auf (Stand: 13. August 2019).

Zu Wyndham mit Firmensitz in Parsippany, New Jersey, gehören rund 20 Hotelmarken wie Super 8, Days Inn oder Ramada. Im Sommer 2018 erfolgte die Abspaltung der Wyndham Hotels & Resorts, Inc. von Wyndham Destinations (zuvor: Wyndham Worldwide Corporation). Insgesamt umfasst das Portfolio rund 9.200 Hotels mit mehr als 817.000 Zimmern in 80 Ländern. Im zweiten Quartal 2019 betrug der Umsatz 533 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 435 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 26 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 21 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 25,67 Prozent im Plus (Stand: 13. August 2019). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12 Mrd. US-Dollar.

