X-Energy A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 108,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,4 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

X-Energy A hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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