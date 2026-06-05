X-Energy A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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X-Energy A hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 108,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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