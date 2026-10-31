X-FAB SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

31.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat X-FAB SE im vergangenen Quartal 169,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte X-FAB SE 195,6 Millionen EUR umsetzen können.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 EUR erwirtschaftet worden.

X-FAB SE hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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