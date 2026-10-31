X-FAB SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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X-FAB SE hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat X-FAB SE im vergangenen Quartal 169,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte X-FAB SE 195,6 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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