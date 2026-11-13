Xanadu Quantum Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Xanadu Quantum Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xanadu Quantum Technologies ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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