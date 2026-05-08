DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.152 +0,0%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

XANO Industri Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
XANO Industri AB Registered Shs -B-
4.46 EUR -0.04 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

XANO Industri Registered B hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 SEK, nach 0,760 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 905,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XANO Industri Registered B 880,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Werbung

XANO Industri Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für XANO Industri Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.