XANO Industri Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

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XANO Industri Registered B hat am 09.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 SEK, nach 0,760 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 905,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte XANO Industri Registered B 880,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net