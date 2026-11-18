XBP Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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XBP Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XBP Global 99,92 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 182,8 Millionen USD – eine Minderung von 12,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 209,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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