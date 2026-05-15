XBP Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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XBP Global hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -2,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,400 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 197,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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