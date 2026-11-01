Xbrane Biopharma Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Xbrane Biopharma Registered hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 441,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 10,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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