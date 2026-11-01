Xbrane Biopharma Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

01.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 441,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 10,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Xbrane Biopharma Registered hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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